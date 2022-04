„Space Lounge“ soll mit Touristen in Stratosphäre

Weltraumtouristen, die mit Blue Origin oder Virgin Galactic an die Grenze zum All vordringen, verbringen den Großteil der Reise angeschnallt in einen Hightech-Sitz gepresst. Das US-Unternehmen Space Perspective will eine „gemütlichere“ Form des Weltraumtourismus etablieren und Kunden in luxuriösen Kapseln an riesigen Wetterballons für einige Stunden in die Stratosphäre befördern.