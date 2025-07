„… dann weiß ich nicht, ob ich noch da wäre“

„Ich hatte wirklich Glück“

„Ich habe mich selbst ins Krankenhaus gebracht und bin zu Fuß in den OP gegangen, habe mich auf den OP-Tisch gelegt und gesagt: Legt los, stillt meine Blutung. Ich hatte wirklich Glück, wenn das etwa am Wasser oder in Polen oder so passiert, dann weiß ich nicht, ob ich heute noch da wäre. Deswegen bin ich super-dankbar, es ist alles gut gegangen so weit“, sagte Vadlau.