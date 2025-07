Ouschan ist Billard-Weltmeisterin im 8-Ball!

Die 39-jährige Kärntnerin fixierte ihren dritten WM-Titel – 20 Jahre nach jenem im 9-Ball in Velden und 15 Jahre nach ihrem 10-Ball-Erfolg in Manila – mit einem dramatischen 9:8-Triumph gegen die Philippinin Chezka Centeno. Als Premierenweltmeisterin erhielt sie einen Siegerscheck in Höhe von 30.000 US-Dollar.