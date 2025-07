Zu freizügig? Moderatorin sorgt für Gesprächsstoff

Beim Viertelfinal-Spiel zwischen Fluminense und Al-Hilal hat sie mit ihrer Outfit-Wahl aber nicht alle überzeugen können. Incardona präsentierte sich im cremefarbenen Nadelstreifen-Zweiteiler: knappe Hose, kurzes Oberteil, Blazer. Wegen der Hitze verzichtete sie später auf das Jackett. Auf Instagram teilte sie mehrere Bilder des Looks – ihre Fans reagierten zunächst euphorisch: Die Likes und Herz-Emojis schossen in die Höhe. Doch es wurde auch Kritik an ihrem Erscheinungsbild und der Wirkung des Auftritts geäußert. „Bei so einem Outfit konzentriert man sich natürlich vor allem auf die Fachkompetenz und nicht auf die gemachten Brüste“, schrieb ein User süffisant. Ein anderer fragte: „Ist das für einen Pornofilm?“ und ein weiterer bemängelte: „Der Fußball ist nur noch zur Nebensache geworden.“