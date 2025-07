Hammer-Transfer? Liverpool-Kicker sagt Bayern zu!

Nachdem die Bayern zuletzt einen Korb von Nico Williams (verlängerte überraschend bis 2035 bei Athletic Bilbao) bekommen hatte, könnte nun ein anderer prominenter Name an die Säbener Straße wechseln: Wie die deutsche „Bild“ in ihrem Podcast „Bayern Insider“ vermeldet, liebäugelt Liverpools Luis Diaz mit einem Wechsel nach München!