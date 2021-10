Jetzt startet „Star Trek“-Ikone Shatner ins All

Als „Captain Kirk“ wurde William Shatner in der Science-Fiction-TV-Serie „Raumschiff Enterprise“ („Star Trek“) weltberühmt. Um 16.15 Uhr wird der mittlerweile 90-jährige Kanadier an Bord einer Raumkapsel der Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos einen rund zehnminütigen Ausflug ins All unternehmen. Damit wäre Shatner der älteste Astronaut aller Zeiten. Hier auf krone.at sind Sie in Echtzeit live dabei.