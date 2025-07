Personal abgebaut: Meghan und Harry müssen sparen!

Und auch für das 12,4-Millionen-Euro-Anwesen in Montecito, in dem Harry und Meghan mit den Kindern Archie und Lilibet wohnen, fallen hohe Kosten an. Wie es heißt, sei ein 8-Millionen-Euro-Kredit bis 2050 fällig, die jährliche Grundsteuer kostet zudem rund 128.000 Dollar.