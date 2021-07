Milliardär Branson erfolgreich ins All geflogen

Weltall in 80 oder 100 KM Höhe?

Bezos hingegen will am 20. Juli mit seiner Rakete mehr als 100 Kilometer nach oben fliegen. International wird diese Marke als tatsächlicher Beginn des Weltraumes angenommen, die NASA hingegen gibt 80 Kilometer als Beginn des Alls an. „Blue Origin“ von Jeff Bezos wird daher auch tatsächlich eine Rakete sein, während Bransons „Unity“ mehr Raketen- und Segelflugzeug in einem ist.