Zwei Männer nach Badeunfällen verstorben

Viele Zwischenfälle am letzten Juni-Wochenende

Am letzten Juni-Sonntag kam es in Wien zu mehreren Badeunfällen. Vier Personen mussten wiederbelebt und in Krankenhäuser gebracht werden. Drei von ihnen sind mittlerweile verstorben. Neben dem 41-Jährigen kamen auch ein achtjähriges Mädchen und eine 85-jährige Frau ums Leben. Ein 28-Jähriger befand sich laut Auskunft des behandelnden Spitals nach wie vor auf der Intensivstation.