Mega-Deal in der Robotik: Pepper ist nun Deutscher

Unternehmen kooperieren schon länger

Softbank und United Robotics arbeiten bereits seit längerer Zeit zusammen. So vertreibt URG die Roboter Pepper und Nao von Softbank in Europa. Im Juni 2021 hatte Reuters allerdings berichtet, Softbank habe die Produktion der Pepper-Humanoiden, die auf menschliche Gestik reagieren und etwa in Pflegeeinrichtungen, Hotels oder an Messeständen eingesetzt werden, gestoppt und Stellen in dem Bereich abgebaut.