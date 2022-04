Neue Bar in Flattach hat sogar ein Fotostudio

„Im vergangenen Jahr bin ich wieder in meine Heimat gezogen und hab’ an meinen Projekten gearbeitet. Ich wollte immer schon zurück nach Flattach“, erzählt die 22-Jährige, die in Graz Fotografie studiert und in den Sommerferien immer gekellnert hat. „Das hat mir immer so gefallen, dass ich mich letztendlich entschlossen habe, selbst etwas zu eröffnen.“