Deutscher Arzt soll Patienten getötet haben

Nach Ermittlerangaben wurde eine Sonderkommission eingerichtet, unter anderem erfolgten bereits einige Obduktionen und Exhumierungen. Auch zurückliegende Todesfälle würden überprüft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Itzehoe am Dienstag mit. Zugleich wurde betont, dass sie aufgrund eines Anfangsverdachts ermittelten. „Ob sich die gegenwärtigen Vorwürfe bestätigen, wird sich am Ende der Ermittlungen zeigen.“ Dies geschehe „mit besonderer Sorgfalt“. Es gelte die Unschuldsvermutung. Der Verdächtige soll aus dem Kreis Pinneberg stammen.