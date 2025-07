Impfstreit: Ärzte klagen US-Gesundheitsminister

„Wir befinden uns auf einem gefährlichen Weg“

In der Klage gegen den 71-jährigen Minister wird auch auf die umstrittenen neuen Mitglieder der Impfkommission verwiesen. „Wir befinden uns auf einem gefährlichen Weg“, warnt Susan Kressly von der US-Fachgesellschaft der Kinderärzte (AAP). Sie wirft Kennedy vor, Misstrauen zu schüren und Zweifel an der „amerikanischen Erfolgsgeschichte der Impfstoffe zu säen“. Die Debatte betreffe auch erwachsene Patienten, die immer häufiger zögerten, sich impfen zu lassen, sagt der Präsident der Fachgesellschaft für Innere Medizin (ACP), Jason Goldman. „Sie haben kein Vertrauen mehr in das System.“