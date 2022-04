Kampf gegen fiese Internet-Kriminelle in NÖ

Ein neues „Cyber Defense Center“ – also eine Ausbildungsstätte für Sicherheitsexperten im Informatikbereich – hat an der Fachhochschule St. Pölten seinen Betrieb aufgenommen. Bereits jetzt ist die FH ein Zentrum der IT-Sicherheit: 50 Fachleute arbeiten am Department für Informatik und Security und betreuen 500 Studierende. „Im Cyber Defense Center können sie jetzt durch Simulationen wichtige Erfahrungen sammeln und lernen, wie man mit Stresssituationen umgeht“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Die Landesregierung fördert das Projekt mit 194.000 Euro.