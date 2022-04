Neunjährige missbraucht: Mutter fand Fotos am PC

In Wien-Donaustadt kam es am Dienstag zu einer schockierenden Entdeckung: Eine 23-Jährige hatte am Computer ihres Lebensgefährten (25) Fotos gefunden, die einen sexuellen Missbrauch ihrer mittlerweile neunjährigen Tochter zeigen. Die Bilder datieren aus dem Jahr 2018, das Kind war damals fünf Jahre alt. Der Verdächtige ist geständig.