Porsche-Mitarbeiter erhalten bis zu 7900€ Prämie

Die Autobranche steckt zwar einerseits wegen des Mangels an Zulieferteilen - insbesondere Halbleitern - in der Krise, macht aber sehr gute Umsätze. Kunden müssen teilweise sehr lange Lieferzeiten in Kauf nehmen, die Rabatte sinken, Gebrauchtwagenpreise steigen in lichte Höhen.