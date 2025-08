Neun Partien in 30 Tagen! WAC im August-Stress

Seit langem fordert Trainer Didi Kühbauer neue Spieler – personell hat sich beim WAC auch in der Woche vorm Auftakt nichts getan. Und ab dem Bundesliga-Start heute daheim gegen Altach befinden sich die „Wölfe“ voll im August-Stress. Denn in diesem Monat warten fünf Partien in der Bundesliga und zusätzlich vier im Europacup (diese Woche Europa-League-Quali und dann je nach Erfolg das Play-off der Europa League oder der Conference League) – macht neun Matches in nur 30 Tagen. „Wir haben uns die Doppelbelastung vorige Saison erarbeitet und jeder freut sich auf internationalen Auftritte. Aber vorerst zählt nur Altach“, betont Verteidiger Nico Wimmer.