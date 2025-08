„Finanziell muss sich um den GAK niemand sorgen!“

Der GAK startet am Sonntag daheim in der Merkur Arena gegen die Austria in seine zweite Saison in der Bundesliga. Vor dem Auftakt sprach die „Krone“ mit Neo-Geschäftsführer Lukas Kokail über seine neue Aufgabe, den Einstieg, die finanzielle Situation und auch darüber, was er sich für die neue Saison erhofft.