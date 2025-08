Ronaldo: Seine ersten Post-Österreich-Postings

Verregnet und genervt

Von ebendort waren Ronaldo und Co. am Donnerstagabend abgereist. Früher als ursprünglich geplant. Offiziell wegen des schlechten Wetters. Der Trubel um die Person Ronaldo wird aber sicher mitgespielt haben. Kinder hatten sogar an der Hotelzimmertür des Superstars geklopft. Ronaldo wirkte zusehends genervt – und netzte am Mittwoch im Testspiel in Grödig gegen Toulouse trotzdem: