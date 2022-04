Freitesten ab Freitag per Gurgel-PCR-Check möglich

Am Sonntag endete die Quarantäne von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Wie berichtet, infizierte sie sich trotz Schutzimpfungen zum zweiten Mal mit dem Virus. Zum Freitesten musste die Politikerin jedenfalls noch in die behördliche Teststraße fahren. Aktuell Infizierte haben ab Freitag eine neue Alternative. Im Rahmen der Aktion „NÖ gurgelt“ können sie sich per Gurgel-Check aus der Isolation testen.