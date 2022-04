Die ÖSV-Comebackerin verspricht „volle Attacke“

Anfang Jänner wagte sich die 27-jährige Bezauerin in Kranjska Gora (Slo) dann erstmals wieder als „normale“ Starterin auf die Jagd nach Weltcuppunkte, blieb allerdings wie in der Folge auch in Kronplatz (It), Lenzerheide (Sz) und in Åre (Sd) ohne Punkte.