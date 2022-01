Große Vorfreude auf Premiere des ÖSV-„Sisteract“

1401 Tage hatte Elisabeth Kappaurer verletzungsbedingt kein Rennen bestreiten können. Nachdem die 27-jährige Vorarlbergerin kurz vor dem Jahreswechsel als Vorläuferin beim Riesentorlauf von Lienz in den Weltcup zurückgekehrt war, wagte sie nur etwas mehr als eine Woche später ihr Renncomeback in Kranjska Gora (Slo). Als 47. verpasste die Head-Pilotin zwar die Quali fürs Finale - die Freude über ihre Rückkehr, war allerdings groß. Damit Lisi schon bald wieder in die Weltcuppunkte fährt, ist Rennpraxis wichtig. Die holt sie sich beim Europacup - wo es heute zu einem ganz besonderen „Duell“ kommt.