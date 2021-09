Dieses Comeback überraschte selbst die ÖSV-Trainer

„Davon, dass ich von Anfang an wieder schmerzfrei Skifahren kann, bin ich nie ausgegangen“, erklärt Elisabeth Kappaurer im „Krone“-Gespräch. Und so überrascht es die 26-Jährige auch nicht, dass es an den ersten sechs Skitagen, die sie seit ihrem Comeback am 19. August absolviert hat, da und dort zwickte.