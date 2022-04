Mann (23) warf brennende Gießkanne in Lokaleingang

Ein 23-Jähriger sitzt nach einer Brandstiftung in der Nacht auf Sonntag in Vösendorf (Bezirk Mödling) in Wiener Neustadt in Haft: Der Kosovare aus Wien soll eine Gießkanne mit Benzin gefüllt, angezündet und in den Eingangsbereich eines Lokals geworfen haben, teilte die Polizei am Montag mit. Danach flüchtete der Verdächtige, wurde aber wenig später festgenommen.