Was tun, wenn mein Grüner Pass abläuft?

Mein Grüner Pass ist bis zu meinem Sommerurlaub nicht mehr gültig. Soll ich trotzdem buchen?

Laut Gesundheitsministerium werde derzeit an einer zeitnahen Lösung für alle, deren Grundimmunisierung in den nächsten Monaten abläuft, gearbeitet. Es sollte also - hoffentlich - schon bald geklärt sein, wie es weitergeht. Grundsätzlich kann man sich laut Ministerium aber in der EU als dreifach geimpfte Person frei bewegen. Bei der Rückreise nach Österreich muss man einen 3-G-Nachweis vorlegen, wenn man keinen hat, muss man in Quarantäne.