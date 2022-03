„Krone“-Wegweiser durch das neue Corona-Test-Chaos

„Keine Zeit für Änderungen“

Kritik in Richtung Bundesregierung wegen der späten Verordnung hagelte es bereits zuvor aus den Ländern - vor allem aus Wien. „Wir haben immer wieder in Häppchen erfahren, wie die Verordnung aussehen könnte. Darauf haben wir uns eingestellt. Wenn es doch nicht so kommt, werden wir keine Zeit für Änderungen haben,“ so Wiens SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker - krone.at berichtete. Gesundheitsminister Rauch räumte ein, dass der Zeithorizont schwierig sei und auch die Öffnungen Anfang März nicht so hätten stattfinden dürfen, die Zahlen jetzt aber wieder sinken würden.