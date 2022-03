Nur mehr ein PCR-Test pro Woche an Schulen

Nachdem ab April jede Person nur mehr fünf gratis PCR- und fünf Antigen-„Wohnzimmer“-Tests pro Monat erhält, werden die Tests auch an Schulen reduziert: So wird es nach Ostern in Österreichs Bildungseinrichtungen nur mehr einen PCR-Test pro Woche geben. Die Maskenpflicht bleibt außerhalb des Klassenzimmers weiterhin aufrecht.