„Hundert Kreuzerl“: Neues Testsystem bürokratisch

Neues System wohl sehr bürokratisch

Die Ausnahmen für den Erhalt weiterer kostenloser Tests werde man in einer Auswahlliste eingeben müssen - also etwa, ob Spitalsbesuche geplant seien. Auch dass Menschen mit Symptomen sich gratis untersuchen lassen können, sei in einer Pandemie unabdingbar, betonte er. Ob dies ebenfalls beim Einstieg in das Gurgel-Portal anzugeben sei, ist vorerst offen. Das neue System werde sehr bürokratisch werden, warnte Hacker, da „hundert Kreuzerl“ zu machen seien. Wien hat das Aus für die flächendeckenden Tests stets kritisiert. Die Wiener Bevölkerung habe diese sehr geschätzt, versicherte er.