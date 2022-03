WKStA ermittelt gegen NR-Präsident Sobotka

Seit Ibiza sechs Mal angezeigt

Sechs Mal wurde Sobotka seit Ibiza angezeigt, fünf Mal gab es Einstellungen. Nun wird ermittelt. Der Nationalratspräsident ist bestürzt. „Ich habe in all den 40 Jahren als Politiker die Gesetze der Republik immer nach Punkt und Beistrich befolgt. Auch in diesem Fall habe ich mich strikt an den Vorschlag gehalten.“