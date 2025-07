Gastgeber Schweiz folgt Norwegen ins Viertelfinale

Noch lebten die Schweizer Hoffnungen, die Zeit rannte aber davon. Die siebenminütige Nachspielzeit war schon im Laufen, als die eingewechselte Xhemaili eine scharfe Hereingabe von Geraldine Reuteler ins Tor lenkte. Finnlands Schlussoffensive brachte nichts mehr ein. „Es ist ein Träumchen, das in Erfüllung geht“, sagte Torschützin Xhemaili. Am kommenden Freitag (18. Juli) steht das Viertelfinale an. Wahrscheinlich ist für die erstmals in einem EM-Viertelfinale stehenden Schweizerinnen ein Duell mit den Weltmeisterinnen aus Spanien.