Waldbrand in Toskana: 600 Campinggäste evakuiert

Ein großflächiger Brand hat einen Pinienwald nahe einem Campingplatz in Castiglione della Pescaia erfasst, einem bekannten Urlaubsort im Süden der Toskana in Italien. Aus Sicherheitsgründen wurden rund 600 Gäste des Campingplatzes evakuiert und mit von der Gemeinde bereitgestellten Bussen in sichere Gebiete gebracht.