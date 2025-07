Jetzt muss Khudyakov stark wie ein Löwe sein

Drama um Daniil Khudyakov! Der 21-jährige Russe, der nach der Rückkehr von Kjell Scherpen auf die Insel zu Brighton die neue Nummer eins im Sturm-Tor gewesen wäre, fällt monatelang aus. Das Malheur passierte Mittwochvormittag auf der Fahrt zum Trainingsplatz beim Camp in Irdning: Khudyakov kam mit dem Fahrrad so unglücklich zu Sturz, dass er sich eine schwere Handgelenksverletzung zuzog. Heute wurde er bereits in Graz operiert.

So brutal kann der Fußball sein. Als die „Krone“ Sturm am Dienstag in Irdning besuchte, meinte Tormanntrainer Stefan Loch noch: „Daniil macht einen guten Job.“ Der Russe hatte schon letzte Saison gewusst: Nach dem Scherpen-Abgang bekommt er seine Chance als Einser. Er trainierte wie ein Berserker, lernte fleißig Deutsch und arbeitete intensiv mit Ernährungswissenschafterin Darinka Stock, um auch diesbezüglich alles richtig zu machen.