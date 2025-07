Mann von Grasser-Richterin klagt Grasser-Anwalt an

Anwalt Bernhard Kispert, der schräg hinter Hochenecker gestanden sei, wird am deutlichsten: „Ich schätze Manfred Hohenecker als Richter. Aber das war sonderbar. Er hat bei der Urteilsverkündung das Handy quer vor dem Gesicht in Richtung Westenthaler gehalten und es geschwenkt. Ich dachte mir ,Puh, das ist nicht alltäglich’.“ Zurück in der Kanzlei habe er Norbert Wess davon erzählt, was dieser im Prozess bestätigt.