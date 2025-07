Elke Kahr: Vom Adoptivkind zur Bürgermeisterin

„Jetzt geh ich erst einmal eine rauchen!“ Elke Kahr war am Abend des 26. September 2021 überrascht wie alle anderen auch: Ihre KPÖ wurde bei der Gemeinderatswahl in Graz mit fast 29 Prozent sensationell Erste, die damals 59-Jährige neue Bürgermeisterin. „Das war nicht in meiner Lebensplanung“, sagte sie damals ganz offen.