McDonald’s streicht McPlant aus dem Sortiment

So manche vermuten in der Aufregung eine Manifestation der österreichischen Seele. „Zuerst kauft ihn fast niemand und dann regen sich alle auf, dass es aus dem Sortiment genommen wird, das ist halt wieder mal typisch österreichisch“, wird gescherzt. Ein Nutzer pflichtet dem bei: „Jetzt, wo der grindige Burger weg ist, heucheln die meisten, der war so lecker, besser als richtiges Fleisch ... hättet ihr Veganer mehr bestellt, wäre er noch im Sortiment ... Big Mac for Life.“