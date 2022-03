Vertrauensindex: Fast alle haben verloren

Schallenberg hat am meisten dazugewonnen, bleibt aber klar im Negativen

Dahinter kommt mit Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) einer der wenigen Gewinner, der um drei Punkte auf einen Saldo von elf zulegt. Punkte dazugewonnen haben auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) (plus 1 auf 3) und - auf sehr niedrigem Niveau - Ex-FPÖ-Chef Norbert Hofer (plus 1 auf minus 20). Den größten Gewinn verzeichnet Außenminister und Ex-Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP). Er stieg um sieben Punkte, allerdings nur auf den Negativwert von 23.