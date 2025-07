„Das Haus meiner Eltern hat mich krank gemacht!“

Einst kannte man ihn als Strahlemann, der Tag für Tag für besonders bunte Akzente im ORF-Vorabendprogramm sorgte. Souverän und meist in schrille Anzüge gekleidet, führte Alexander Rüdiger souverän durch seine Rubbellossendung „Money Maker“, in der Gewinner in einem Kanal nach dem großen Geld fischen konnten. In den letzten Jahren wurde es ruhiger um den beliebten Ex-Moderator, der sich zeitweise auch mit einem ehemaligen Geschäftspartner um hunderttausende Euro streiten musste. Seine Geschichte erzählt er heute (21.15 Uhr) bei Servus TV.