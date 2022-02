Sobotka: „Umgang mit Chats teilweise ein Wahnsinn“

Sobotka will Vorsitz nicht abgeben

Wolfgang Sobotka sagt: „Es ist meine Pflicht, den Ausschuss zu leiten.“ Die Regeln verlangen es tatsächlich so. Der Nationalratspräsident könnte nur von sich aus den Vorsitz abtreten. Was er aber nicht zu tun gedenkt. Selbst der eher nicht ÖVP-affine Jurist Alfred Noll habe betont, dass Sobotka die Verantwortung zu übernehmen habe. Schon im Ibiza-Ausschuss sah sich der ehemalige Innenminister heftigen Attacken der Opposition, aber auch der Grünen ausgesetzt. Er sei wegen mutmaßlicher Nähe zum Glücksspielkonzern Novomatic befangen.