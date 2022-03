Ölfilm auf der Donau bei Krems entdeckt

Am Dienstagabend wurde die Feuerwehr Krems von besorgten Bürgern zu einem Ölaustritt auf der Donau in Niederösterreich alarmiert. Anfangs war noch von einer unbekannten Flüssigkeit in der Donau im Bereich der Schiffsstation in Stein die Rede. Bereits nach kurzer Zeit rückten die Einsatzkräfte an, um die Ursache herauszufinden.