Mit Kescher zwei Buben vor dem Ertrinken gerettet

Obwohl der Uferbereich des Jauckerbachs eingezäunt ist, klettern dort immer wieder abenteuerlustige Zeitgenossen über die Absperrung. So auch am Sonntag gegen 18 Uhr. Weil die Jacke eines 13-Jährigen im Bereich der Auwiesenstraße hineingefallen gefallen war, stiegen der Bub und sein zwölfjähriger Freund ins Wasser. Doch die beiden Buben wurden von der Strömung mitgerissen und etwa 200 Meter in Richtung des Kraftwerkes abgetrieben. Fischer Alois Steininger (69) aus Linz konnte die beiden mithilfe seines Keschers mit Teleskopstange so umleiten, dass sie kurz vor der Kraftwerks-Kralle eine Leiter fassen und herausklettern konnten.