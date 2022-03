Linz: Wiener (33) nach „Foto-Unfall“ ertrunken

Ein Passant hatte die Polizei alarmiert, nachdem er den Mann unweit einer Holzbrücke um Hilfe schreiend im Wasser treiben und schließlich untergehen gesehen hatte. Als die Beamten eintrafen, stellte sich heraus, dass auch eine Frau ins Wasser gefallen war. Die 37-jährige Linzerin hielt sich am Rücken im Wasser treibend an einem Ast fest. Die Einsatzkräfte konnten die Frau retten. Die Leiche des Mannes wurde erst am darauffolgenden Tag geborgen.