Arbeiterkammer: Ohne Öffi-Ausbau keine CO2-Senkung

Der gesamte Verkehr in der Ostregion ist für etwa neun Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verantwortlich. Die Pendler in der Ostregion, die AK-Mitglieder sind, verursachen davon 3,08 Millionen Tonnen. Und wenn sich nichts ändert, also der Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel am Arbeitsweg nicht steigt, wird aufgrund des Bevölkerungswachstums der CO2-Ausstoß der Pendler bis 2030 auf 3,24 Millionen Tonnen anwachsen - statt abzunehmen, wie es an sich gefordert wäre.