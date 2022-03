„Earth Hour“: „Licht aus“ Klima und Frieden

In Europa wurde die Beleuchtung bei zahlreichen Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor in Berlin oder dem Eiffelturm und der Louvre-Pyramide in Paris abgeschaltet. Eingeläutet wurde die Earth Hour bereits in der Nacht auf Samstag im Asien-Pazifik-Raum. In Neuseeland hüllten sich unter anderem der Aussichts- und Fernmeldeturm Sky Tower und die Harbour Bridge in Auckland sowie das Parlament in der Hauptstadt Wellington in Dunkelheit. Heuer stand nicht nur der Schutz des Planeten im Fokus, sondern auch der Wunsch nach Frieden in der Ukraine und der ganzen Welt.