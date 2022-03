Lkw-Lenker rettete Biker (17) vor dem Ertrinken

„Für mich ist es ganz selbstverständlich, dass ich sofort stehen geblieben bin und geholfen habe“, so der 50-jährige Kärntner, der am Sonntag gegen 14.30 Uhr gerade mit seinem Lkw in Weyer unterwegs war, als er das verunfallte Motorrad neben der Straße liegen sah. Für den 17-jährigen Steirer ging es in diesen Minuten bereits um Leben und Tod. Er war in einen kleinen, etwa 1,50 Meter tiefen Rückstau der Enns gestürzt, trieb regungslos im Wasser. „Ich hab ihn erst nicht gefunden, als ich ihn endlich entdeckt habe, wusste ich, dass es schnell gehen muss“, so der Lebensretter. Er machte andere Autofahrer auf sich aufmerksam, die ihm bei der Rettungsaktion halfen.