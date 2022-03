Militärautobauer Dartz entfernt Z aus dem Logo

Die meisten von uns werden weder mit Louis Vuitton noch Dartz je in Berührung kommen. Okay, mit LV noch eher, die Taschen aus dem berühmten Kunstleder werden einem ja auf jedem zweitklassigen Basar nachgeschmissen. Dartz-Autos gibt es nur echt. Es traut sich sicher niemand, es sich mit dem Hersteller zu verscherzen. Es muss einem also richtig viel Geld wert sein, auf Wahlpenisleder zu sitzen. Kein Scherz, das haben sie tatsächlich schon teilweise über Sitze und Armaturenbretter von Autos gezogen. Geld spielt da wenig Rolle.