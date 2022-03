Schweinchen Hänsel und Gretel haben’s saugut

Jene von der „Krone“-Tierecke an Gut Aiderbichl vermittelten Schweinchen, die Anfang März über Nacht in die Tierklappe beim Tierheim Garten Eden in Klagenfurt gezwängt worden waren, fühlen sich bereits sauwohl in ihrem neuen Zuhause am Köglerhof in Kärnten, einer Außenstelle von Gut Aiderbichl.