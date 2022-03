Happy End für Schweinchen: Neues Zuhause gefunden

Zu einem tierischen Einsatz musste Sonntagfrüh die Berufsfeuerwehr ins Tierheim Garten Eden in Klagenfurt ausrücken. Zwei Schweinchen waren in der Nacht in die Tierklappe gezwängt worden und konnten nicht mehr heraus. Die „Krone“-Tierecke bat Gut Aiderbichl in Salzburg um Hilfe, wo man die Tiere aufnehmen will.