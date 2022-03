Mesonährstoffe: So können wir mehr davon haben

Von Lycopin bis Safranal

Lycopin in den Tomaten, Allicin in Knoblauch, Safranal in Safran und Antocyanen in blauen und violetten Beeren sind bekannte Mesonährstoffe. Ihre positive Wirkung ist vielfältig, Lycopin verleiht den Tomaten ihre rote Farbe, stärkt zudem die Blutgefäße und beugt dadurch Erkrankungen des Herz-Kreislaufs vor. Allicin tut dem Herzen, dem Kreislauf, dem Darm und dem Magen gut. Antocyanen wirken antioxidativ und beugen der Bildung von Krebszellen vor und Safranal hilft der Libido auf die Sprünge und Kurkuma senkt den Cholesterin.