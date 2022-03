Initiative des Landes fördert Wohnbauvorhaben

Zwischen Jänner und März 2022 hat das Land Tirol insgesamt rund 72,4 Millionen Euro an Wohnbauförderungsmittel bewilligt. Gut die Hälfte des neuen 93-Millionen-Paketes fließt in den Neubau von Wohnungen. Mit der neuen Initiative liege der Fokus vor allem auf Personen unter 35 Jahren. „Hier gibt es Starthilfen in Form von Krediten und Zuschüssen, während man gleichzeitig den erhöhten Baukosten entgegenwirkt“, erklärt Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader.