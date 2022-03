Krieg in Ukraine: „Heldenhafter Widerstand“

„The Times“ (London): „Die Russen werden versuchen, jeden Waffenstillstand zu nutzen, um ihre Streitkräfte wieder aufzurüsten und in der Zwischenzeit so viel Land entlang strategischer Korridore wie möglich zu erobern, damit sie bei einer eventuellen Einigung für einen erneuten Angriff gerüstet sind. Mariupol werden sie notfalls in Schutt und Asche legen. Der Westen sollte jede Ruhepause nutzen, um die ukrainischen Verteidiger in einer massiven Luftbrücke mit Waffen zu versorgen.“